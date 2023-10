Russische Truppen haben Tschernobajewka zweimal beschossen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben Tschernobajewka in der Region Cherson zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden beschossen. Infolge der Angriffe wurden zwei Männer getötet und einer verletzt, berichtete die regionale Militärverwaltung am 12. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Nacht ein 70-jähriger Mann in seinem eigenen Hof starb, als er versuchte, in einen Schutzraum zu gelangen.

Am Nachmittag wurde ein 71-jähriger Einwohner des Dorfes Opfer eines feindlichen Angriffs. Er wurde bewusstlos eingeliefert, starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.

„Ein weiterer Verletzter war ein 70-jähriger Mann. Er wurde noch vor Ort behandelt. Infolge dieser und früherer „Ankünfte“ wurden Dutzende von Häusern beschädigt. Teilweise gibt es kein Licht“, betonte die regionale Militärverwaltung.

Im Video – die Folgen des nächtlichen Angriffs der Russischen Föderation auf Tschernobajewka.

