Die Besatzungsbehörden in den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson haben am Dienstagabend, den 27. September, die „Referendumsergebnisse“ über die „Eingliederung der Regionen in die Russische Föderation“ bekannt gegeben. Die Daten werden von den russischen Medien veröffentlicht.

Nach den Ergebnissen der „Verarbeitung“ von 100 % der „Stimmzettel“ geben die Invasoren also folgende „Wahlergebnisse“ an:

„Donezker Volksrepublik“ – 99,23 %;

„Luhansker Volksrepublik“ – 98,42 %;

Gebiet Saporoshje – 93,11 %;

Gebiet Cherson – 87,05 %.

Der Kreml bezeichnete die „Referenden“ als „so, wie sie stattgefunden haben“.

Inzwischen sind im Internet zahlreiche Fotos und Videos aufgetaucht, die zeigen, wie die besagten „Referenden“ mit leeren „Stimmzetteln“ ausgezählt werden…