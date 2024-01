Russischer Beschuss in Hornyak, Region Donezk: zwei Tote, acht Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem russischen Raketeneinschlag in Hornyak in der Region Donezk sind mindestens zwei Menschen getötet und acht weitere verwundet worden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadym Filashkin, am 24. Januar mit.

Ihm zufolge befindet sich unter den Verletzten auch ein 16-jähriger Junge, der sich in einem äußerst schweren Zustand befindet.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die Russen heute gegen 16 Uhr die Stadt angegriffen und ein Wohngebiet getroffen haben. Zwei Hochhäuser und 43 Privathäuser in fünf Straßen wurden beschädigt.

Nach Angaben des staatlichen Dienstes für Notfallsituationen wurde einer der Toten unter den Trümmern gefunden.

„Am Ort des Beschusses fanden Rettungskräfte ein verletztes Kind, das behandelt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch die Leiche der toten Frau wurde unter den Trümmern des Hauses geborgen. Die Arbeiten sind abgeschlossen“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen am 22. Januar einen Raketenangriff auf Kramatorsk in der Region Donezk gestartet haben, es gibt einen Toten und einen Verwundeten.