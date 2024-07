Ein russischer "Shahed" - "Belaruski Gayun" - ist in Belarus explodiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In Weißrussland ist der „Shahed“ zwischen dem Dorf Parichi und der Stadt Luban in der Region Gomel, 55 km von der Stadt Bobruisk entfernt, abgestürzt. Wie weit ist es von der Grenze zur Ukraine entfernt?

Nach Angaben des Überwachungsprojekts Belaruski Hayun ist in Belarus 55 Kilometer von der Stadt Bobruisk entfernt eine russische „Shahed“ explodiert, die am Dienstag, den 16. Juli aus der Ukraine nach Belarus geflogen ist.

Dies berichtete das Projekt am Abend des 16. Juli auf Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass Belaruski Gayun herausgefunden hat, dass eine Kamikaze-Drohne vom Typ Shahed, die am Dienstag gegen 8:40 Uhr nach Weißrussland einflog, im Bezirk Zhovtnevy der Region Gomel abgestürzt ist.

Analysten zufolge stürzte die Shahed zwischen dem Dorf Parichi und der Stadt Luban in der Oblast Gomel ab, 55 km von der Stadt Bobruisk und 120 km von der Grenze zur Ukraine entfernt.

„Wir wissen mit Sicherheit, dass bei dem Absturz eine Kamikaze-Drohne explodiert ist, was direkt bestätigt, dass es sich bei den ‚Shaheds‘, die über das Territorium von Belarus fliegen, nicht um ‚Trainings-‘ oder ‚Aufklärungs‘-Drohnen handelt, sondern um echte Drohnen mit Munition an Bord. Und sie waren für einen Angriff über das Territorium der Ukraine bestimmt“, heißt es in der Erklärung.

