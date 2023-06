Russisches Militär verwundet drei Kinder in der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Donnerstag, den 15. Juni, 21 Granaten auf die Grenzbezirke der Region Sumy abgefeuert, wobei drei Kinder verwundet und ein Verwaltungsgebäude beschädigt wurden. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Sumy mit.

Im Laufe des Tages wurden 98 Explosionen registriert.

So wurde Mörsergranatenbeschuss in der Gemeinde Glukhov registriert. Drei Kinder (geboren in den Jahren 2010, 2013 und 2014) wurden bei einem der Angriffe verletzt. Ein Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen wurden ohne Krankenhausaufenthalt behandelt.

Der Feind warf sechs Minen auf das Gebiet der Gemeinde Esman.

Die Gemeinde Bilopil wurde vom Feind mit Mörsern beschossen. Außerdem gab es einen Luftangriff aus einem Hubschrauber, bei dem neun ungelenkte Raketen (NURS) abgeschossen wurden.

Die Russen feuerten einen Mörser auf die Gemeinde Sveska.

Die Gemeinde Seredina-Budskaia wurde von einem Hubschrauber aus angegriffen, der fünf Raketen (NIRS) abfeuerte. Außerdem gab es Mörserangriffe. Einer der Mörserangriffe führte zu einem Brand auf dem Dach des zweistöckigen Verwaltungsgebäudes des Unternehmens.

Mörserbeschuss wurde in den Gemeinden Mykolajiw und Krasnopolye registriert.