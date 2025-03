Russisches Offensivtempo sinkt im dritten Monat - Deepstate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind führt weiterhin aktive Offensiven durch, aber das Tempo des Vormarsches ist auf das Niveau des letzten Juli gesunken, so Analysten.

Die russischen Truppen setzten ihre Offensive im Februar fort und besetzten 192 Quadratkilometer ukrainisches Territorium, weniger als in den Vormonaten. Dies meldete das Analyseprojekt DeepState am Samstag, den 1. März.

Den Analysten zufolge ist nach dem Höhepunkt der Gebietsbesetzung im November – in den drei Monaten Dezember, Januar und Februar – ein Rückgang des Vormarsches zu verzeichnen.

„Trotz des Verlustes an Dynamik, der das Niveau des letzten Juli erreicht hat, zahlt der Feind weiterhin einen hohen Preis an Arbeitskräften. Die feindlichen Aktivitäten haben abgenommen, aber sie sind nicht verschwunden. Die Verteidigungskräfte wehren täglich hundert Angriffe ab, was eine sehr beachtliche Zahl ist“, heißt es in dem Bericht.

DeepState Infografik