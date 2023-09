Die Russen haben begonnen, Minenfelder in Brand zu setzen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben zu einer neuen Taktik gegriffen, um die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in der Region Saporischschja zu stoppen. Sie haben begonnen, Minenfelder in Brand zu setzen. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf das ukrainische Militär.

Es wird festgestellt, dass die Angreifer eine brennbare Substanz in die Gebiete schütten, in denen sich die Minenfelder befinden. Bei dem Versuch, die Minen zu räumen, werfen sie von Drohnen aus Granaten ab, „die ein Meer von Feuer und Explosionen verursachen.“

Nach Angaben der ukrainischen Marinesoldaten sind die russischen Stellungen mit Minenfeldern und Schützengräben befestigt.

Es wird festgestellt, dass die Streitkräfte der Ukraine gezwungen sind, um jedes Haus zu kämpfen. Zugleich ist die treibende Kraft hinter dieser Offensive Hunderte von kleinen Angriffsgruppen, die aus acht bis zehn Soldaten bestehen. Jede dieser Gruppen hat eigene spezifische Aufgaben: Gräben, bewaldete Gebiete oder Häuser anzugreifen.

„Es ist eine schwierige Art, Krieg zu führen – Dorf für Dorf, Haus für Haus – ohne Garantie auf Erfolg. Die überlebenden russischen Befestigungen dienen den Ukrainern jedoch als Basis, um ihren nächsten Schritt zu planen“, schreibt die Publikation.

