Russland bereitet eine neue Phase des Terrors vor - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Einsatz von Chemiewaffen durch die Besatzer in Mariupol geäußert. Der Einsatz chemischer Waffen zeige eine neue Phase des Terrors gegen die Ukraine und die Notwendigkeit, noch härter und schneller auf die russische Aggression zu reagieren. Dies war das Thema der Videoansprache des Staatsoberhauptes am Montag, den 11. April.

„Heute haben die Besatzer eine neue Erklärung abgegeben, aus der hervorgeht, dass sie eine neue Phase des Terrors gegen die Ukraine und ihre Verteidiger vorbereiten. Eines der Sprachrohre der Besatzer hat erklärt, dass sie chemische Waffen gegen die Verteidiger von Mariupol einsetzen könnten. Wir prüfen dies so ernsthaft wie möglich“, sagte Selenskyj.

Der Präsident erinnerte die Staats- und Regierungschefs daran, dass der mögliche Einsatz chemischer Waffen durch das russische Militär bereits diskutiert worden sei.

„Und schon damals bedeutete dies, dass wir auf die russische Aggression viel härter und schneller reagieren mussten“, sagte er.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Europäische Union begonnen habe, über ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland zu beraten.

„Es ist an der Zeit, dieses Paket so zu schnüren, dass von russischer Seite nicht einmal mehr ein Wort über Massenvernichtungswaffen zu hören ist. Ein Ölembargo gegen Russland ist ein Muss. Jedes neue Sanktionspaket gegen Russland, bei dem es nicht um Öl geht, wird in Moskau mit einem Lächeln aufgenommen werden“, sagte er…