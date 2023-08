Russland hat die Buyan-M Trägerrakete in Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben den Bujan-M Boden-Boden-Raketenträger im Schwarzen Meer in Kampfbereitschaft versetzt. Nach vorläufigen Angaben kann er mit acht Kalibr-Raketen bewaffnet werden. Dies wurde am Mittwoch, den 30. August, abends im OK Süd berichtet.

Sie wiesen darauf hin, dass das Niveau der Raketenbedrohung stabil hoch bleibt, so dass die Ukrainer dringend aufgefordert werden, Alarmsignale nicht zu vernachlässigen.

Buyan-M sind russische Mehrzweckkampfschiffe für den Nahbereich der See. Die Grundlage für ihre Entwicklung war das sowjetische Design des Artillerieschiffs 21.630 Buyan. Die kleinen Raketenschiffe sind für den Angriff auf küstennahe Ziele konzipiert und haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen gestern Abend die Ukraine mit luftgestützten Marschflugkörpern und Angriffsdrohnen angegriffen haben. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 28 Raketen und 15 Shaheds.

