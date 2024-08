Russland hat den ehemaligen lettischen Abgeordneten Jūrāšs, der für die Ukraine kämpft, auf die Fahndungsliste gesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ehemalige lettische Saeima-Abgeordnete Juris Jūrāšs wird nach Artikeln des russischen Strafgesetzbuches des „Söldnerwesens“ und der „Verbreitung vorsätzlich falscher Informationen, die Fakten über den Einsatz der russischen Streitkräfte enthalten“ beschuldigt

Russland hat den ehemaligen lettischen Saeima-Abgeordneten Juris Jūrāšs auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Es wurden zwei Strafverfahren gegen ihn eröffnet.

Dies wurde von der russischen Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anklageschrift gegen Jūrāšs von der ‚Staatsanwaltschaft der Volksrepublik Donezk‘ genehmigt wurde. Er wird nach Artikeln des russischen Strafgesetzbuches des „Söldnerwesens“ und der „Verbreitung vorsätzlich falscher Informationen, die Tatsachen über den Einsatz der russischen Streitkräfte enthalten“ beschuldigt.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass Yurashs zwischen September 2022 und Juni 2024 auf Seiten der Ukraine an verschiedenen Kampfpunkten als Söldner an Kampfhandlungen teilgenommen und dafür Geld erhalten hat.

Darüber hinaus wird Yurashs in der Russischen Föderation beschuldigt, im April 2022 Veröffentlichungen über die von russischen Militärangehörigen begangenen Morde an Zivilisten in Butschaund Irpin veröffentlicht zu haben. Das Strafverfahren gegen Yurashs wurde jetzt an das Gericht weitergeleitet.

„Der Angeklagte wurde auf die internationale Fahndungsliste gesetzt und das Gericht hat eine Präventivmaßnahme in Form von Abwesenheitsarrest verhängt“, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit und fügte hinzu, dass der Fall in Abwesenheit vom „Obersten Gericht der ‚Volksrepublik Donezk‘“ behandelt werden wird.