Russland hat eine Drohne auf ein Unternehmen in der Region Mykolajiw abgeschossen

In der Nacht zum 9. Februar griffen russische Invasoren den Süden der Ukraine mit „Shaheds“ an. In der Region Mykolajiw folgte ein Angriff auf das Agro-Unternehmen. Dies berichteten der Sprecher der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine Natalija Humenjuk in der Sendung United News und der Leiter der Militärverwaltung der Region Mykolajiw Witalij Kim in Telegram.

„In unserem Verantwortungsbereich war der Angriff durch eine schnelle Entwicklung der Ereignisse gekennzeichnet. Innerhalb von tatsächlich einer Stunde haben die Kräfte der Luftverteidigung recht effektiv gearbeitet. Der Schwerpunkt des Angriffs lag in der Region Cherson, wo 4 unbemannte Flugzeuge zerstört wurden und eines in der Region Mykolajiw“, sagte Humenjuk.

Ihr zufolge traf der Angriff auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, es brach ein Feuer aus, das bereits gelöscht wurde.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw bestätigt die Arbeit der Luftverteidigung in der Region und den Treffer: der Feind griff „Shahedami“ das Dorf Alexandrovka der Gemeinde Gorokhovka an.

Der Beamte fügte hinzu, dass durch den Angriff auf den Bauernhof ein Feuer entstand, das drei Lastwagen, einen Bus und Lagerhallen beschädigte, aber um 6:15 Uhr war das Feuer gelöscht.

