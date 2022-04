Russland hat eine Provokation inszeniert und eine Evakuierung in Mariupol gestört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mariupol warteten die Einwohner auf Busse, die sie nach Saporischschja evakuieren sollten, doch die russischen Invasoren brachten sie gewaltsam in die besetzten Gebiete. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters der Stadt Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, am Samstag, den 23. April, in Telegram.

Ihm zufolge versammelten sich um 11:00 Uhr in der Nähe des Einkaufszentrums Port City mindestens 200 Einwohner von Mariupol, die auf ihre Evakuierung nach Saporischschja warteten.

„Anstelle der von der russischen Seite versprochenen Busse fuhren russische Soldaten auf die Bewohner von Mariupol zu und befahlen ihnen, sich zu zerstreuen, weil ‚es jetzt Beschuss geben wird‘. Tatsächlich wurden die Menschen grob und unter Zwang auseinandergetrieben. Die Busse wurden nie zum Beladen gebracht“, schrieb Andrjuschtschenko.

Zur gleichen Zeit brachten die Insassen die Busse in die Nähe des Metro-Einkaufszentrums (200 Meter vom vereinbarten Evakuierungspunkt entfernt) und begannen mit dem Beladen. Nach der Verladung wurde den Einwohnern von Mariupol mitgeteilt, dass die „Evakuierung“ nur nach Dokuchaievsk, d. h. in die besetzten Gebiete, erfolgen würde. Den Menschen wurde nicht das Recht eingeräumt, den Bus zu verlassen.

auf die Frage „Warum?“ lautete die Antwort, dass „die Nationalisten den Evakuierungspunkt beschossen“ hätten. Das ist eine weitere Lüge“, fügte Andrjuschtschenko hinzu.

Zuvor hatte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk am Samstag die Einwohner von Mariupol vor möglichen Provokationen durch das russische Militär während der heutigen Evakuierung gewarnt.

Die Medien berichteten über ein weiteres Massengrab in der Nähe von Mariupol.