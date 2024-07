Russland hat zum ersten Mal drei U-Boote in See gestochen - Marine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wir sprechen von allen verfügbaren russischen U-Booten in der Region Asow-Schwarzes Meer, hat Dmytro Pletenchuk gesagt.

Die russischen Aggressoren haben zum ersten Mal gleich drei mit Marschflugkörpern bewaffnete U-Boote in See gestochen. Dies teilte der Sprecher der Marinestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine Dmitri Pletenchuk am Montag, den 29. Juli auf Facebook mit.

„Der Feind hat zum ersten Mal gleich drei U-Boote in See gestochen, die Träger von Marschflugkörpern sind. Diese sind in der Tat alle in der Region Asow-Schwarzes Meer verfügbar. Manchmal wird die Schwarzmeerflotte auch als U-Boot-Flotte bezeichnet. Jetzt ist es wahr“, schrieb er.

Erinnern Sie sich, dass die Russen am Montagabend einen weiteren Angriff inszeniert haben. Die Luftabwehrkräfte schossen eine Rakete Ch-59/Ch-69 und neun Angriffsdrohnen ab.