Russland schlägt bis zu 200 Mal pro Tag in Richtung Bachmut ein - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bachmut bleibt das Epizentrum des Hauptkampfes um die Ukraine. Der Feind führt täglich 180-200 Artillerieangriffe in dieser Richtung durch. Dies sagte der Sprecher der Gruppe der östlichen Streitkräfte, Serhij Cherevaty, am Montag, den 28. November, in einer Sendung des Fernsehsenders Espreso.

„In dieser Richtung agiert der Feind am aggressivsten. Er führt Angriffe und Feuerstöße aus. Im Durchschnitt führt der Feind 180-200 Artillerieangriffe pro Tag durch. Der Feind versucht immer noch, unsere Stellungen anzugreifen. Das Terrain verschwimmt, der Feind hat also seine Taktik geändert. Die Angreifer können nicht immer Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter oder Schützenpanzer einsetzen“, erklärte er.

Ihm zufolge bilden die Angreifer kleinere Gruppen und versuchen, ukrainische Stellungen zu infiltrieren.

„Der Nebel macht es den ukrainischen Streitkräften schwer. Aber die ukrainischen Verteidiger finden Möglichkeiten, den Feind zu bekämpfen. Die ukrainischen Streitkräfte vernichten den Feind mit Hilfe von Drohnen und anderen Mitteln. Die russische Armee erleidet täglich schwere Verluste. Die Hauptsache ist, dass es dem Feind nicht gelingt, unsere Verteidigungslinie zu durchbrechen“, resümierte Tscherewatyi.

Wie wir bereits berichteten, haben Kämpfer der DShV russische Angreifer vernichtet und Stellungen in der Nähe von Bachmut eingenommen.

Außerdem konzentrierten die Angreifer nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine ihre Offensive auf die Richtungen Bachmut und Avdeevsk.