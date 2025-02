Russland hat die Ukraine mit 65 Drohnen angegriffen: 37 Drohnen wurden abgeschossen, 28 gingen im Feld verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 4. Februar griffen die Russen die Ukraine mit 65 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an. 37 Drohnen wurden zerstört, 28 weitere erreichten ihr Ziel nicht.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram

Wörtlich: „Mit Stand von 09.00 Uhr wurde bestätigt, dass 37 Schahed-Angriffsdrohnen und andere Arten von Drohnen in den Regionen Poltawa, Sumy, Kyjiw, Tschernihiw und Tscherkassy abgeschossen wurden. 28 feindliche Nachahmungsdrohnen wurden in dem Gebiet verloren (ohne negative Folgen). Die Regionen Sumy und Tscherkassy wurden durch den feindlichen Angriff in Mitleidenschaft gezogen.“

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass die Angreifer die Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Orel, Brjansk und Kursk gestartet haben.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung, mobilen Feuerkommandos der Luftwaffe und den Verteidigungskräften der Ukraine abgewehrt.

