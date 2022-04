Russland will den Krieg gegen die Ukraine verlängern - Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland bereitet sich auf einen langwierigen Krieg in der Ukraine vor, indem es Propaganda über die „erste Phase einer speziellen Operation“ verbreitet. Dies teilte das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates mit.

„Die russische Propaganda verbreitet aktiv Thesen: „Die erste Phase der Sonderoperation hat Ergebnisse gezeigt“, „Die Entnazifizierung verläuft nach Plan“, „Der Donbass kann auf Sicherheit zählen“. Es ist bereits offensichtlich, dass der so genannte Truppenabzug in den Regionen Kiew und Tschernihiw nichts anderes als eine Verlegung ist“, heißt es in dem Bericht.

Wie CNN unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtet, konzentriert sich Russland nun darauf, am 9. Mai in der Ostukraine einen Sieg zu demonstrieren.

Wie der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat feststellt, wird dies jedoch nur ein Zwischenergebnis des langwierigen Krieges sein, da Putin seinen Sieg am 9. Mai unabhängig von der tatsächlichen Situation in der Ukraine feiern will

„Die Ukraine ist sich darüber im Klaren, dass Russland trotz harter Wirtschaftssanktionen und der Niederlage seines Blitzkriegsplans seine Versuche, unser gesamtes Territorium zu erobern, nicht aufgeben wird. Die Verlagerung des Schlachtfelds bedeutet nicht, dass die Russische Föderation aufhören wird, Luftangriffe mit Langstreckenraketen und Flugzeugen auf den Rest der Ukraine durchzuführen“, erklärte die Agentur.

Zuvor hatte der Generalstab erklärt, die Russische Föderation verlege Truppen in den Donbass. In Richtung Donezk setzt der Feind den Beschuss und die Angriffsaktionen fort und versucht insbesondere, Mariupol einzunehmen.