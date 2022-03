Russlands Krieg geht über die Ukraine hinaus - Biden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

US-Präsident Joe Biden ist in Polen eingetroffen und erklärte, dass der von Russland entfesselte Krieg weit über die Grenzen der Ukraine hinausgeht. Dies berichtete die Voice of America am Freitag, den 25. März.

Der US-Führer traf mit Soldaten der 82. Luftlandedivision zusammen, die die Vorwärtsverteidigung der NATO-Operation verstärken. Er appellierte an die US-Militärs, die in Polen eingetroffen waren, um die Ostflanke der NATO-geführten Operation zu verstärken.

Biden bezeichnete Putin erneut als „Kriegsverbrecher“ und betonte, dass seine persönliche Meinung in dieser Angelegenheit mit der Rechtsauffassung übereinstimme.

Der US-Präsident wies darauf hin, dass in der Welt ein Kampf zwischen „Demokratie und Oligarchen“ stattfinde, und bewunderte den Mut und die Stärke des ukrainischen Volkes, das sich gegen die russische Aggression wehre.

Er sicherte der Ukraine weitere Unterstützung zu und erinnerte an die am Vortag gewährte Hilfe in Höhe von einer Milliarde Dollar.

Gleichzeitig teilte das Pentagon mit, dass die Amerikaner bereits den ersten Teil des 800-Millionen-Dollar-Militärhilfepakets an die Ukraine geliefert hätten und kündigte drei weitere ähnliche Lieferungen in den kommenden Tagen an.