Russlands oberste militärische und politische Führung wartet auf das Tribunal - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die oberste militärische und politische Führung Russlands wird sich mit Sicherheit dem Internationalen Strafgerichtshof stellen, so das ukrainische Außenministerium am Dienstag, 1. März.

„Russlands oberste militärische und politische Führung wird sich auf jeden Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen und für jedes begangene Verbrechen geradestehen. Dies werden die Nürnberger Prozesse des 21. Jahrhunderts sein“, erklärte das ukrainische Außenministerium in einer am Dienstag vom Pressedienst des Ministeriums veröffentlichten Erklärung.

Das Ministerium erinnerte daran, dass der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, am Vortag beschlossen hatte, eine offizielle Untersuchung der Situation in der Ukraine einzuleiten.

„Die Ereignisse der letzten Tage, insbesondere die unprovozierte Eskalation der russischen Aggression gegen die Ukraine, geben Anlass zu der Annahme, dass in der Ukraine weiterhin Verbrechen begangen werden, die in die Zuständigkeit des IStGH fallen. Neben der Situation auf der Krim und im Donbass gibt es Grund zu der Annahme, dass die Truppen des Aggressors weiterhin Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen“, so das Außenministerium.

Es wird auch berichtet, dass die Ukraine, obwohl sie nicht Vertragspartei des Römischen Statuts ist, dessen Zuständigkeit auf der Grundlage früherer Anträge ad hoc anerkannt hat.

„So hat die Ukraine zwei Anträge beim Internationalen Strafgerichtshof gestellt. Der erste betraf Ereignisse, die zwischen dem 21. November 2013 und dem 22. Februar 2014 in der Ukraine stattfanden, der zweite die Fortsetzung der seit dem 20. Februar 2014 begangenen Verbrechen. Eine Analyse dieser beiden Anträge gab der Staatsanwaltschaft allen Grund zu der Annahme, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden waren“, so das Ministerium.