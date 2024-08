Der Säbel von Olga Harlan wurde für 10 Millionen Hrywnja versteigert: Wohin wird das Geld gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Säbel der Olympiasiegerin Olga Harlan, mit dem sie im letzten Fechtkampf bei den Olympischen Spielen in Paris den Sieg errang, wurde für 10 Millionen Hrywnja versteigert. Wohin das Geld fließen wird

Der Säbel der zweifachen Olympiasiegerin Olga Harlan wurde von der Sergey Prytula Charitable Foundation „Saber on ShaBli“ für 10 Millionen Hrywnja versteigert. Der Erlös wird für den Kauf von automatischen Geschütztürmen für die Infanterie verwendet.

Dies teilte der Vorsitzende der Wohltätigkeitsstiftung Sergey Prytula auf Facebook mit.

„Der Säbel von Olga Harlan, einer zweifachen Olympiasiegerin und der meist betitelten ukrainischen Athletin in der Geschichte der Olympischen Spiele, wurde soeben für 10.000.000 Hrywnja verkauft! Das gesamte Geld wird für den Kauf von automatischen ShaBlya-Geschütztürmen für unsere Infanterie verwendet“, schrieb Prytula. ShaBlya ist ein ferngesteuerter Geschützturm für Handfeuerwaffen, darunter 7,62 mm PKT und M240 Maschinengewehre sowie das schwere Maschinengewehr M2 Browning. Das kugelsichere automatisierte System ShaBlya hilft den Soldaten, aus einer Entfernung von bis zu 2 Kilometern zu kämpfen, was das Leben und die Gesundheit der Verteidiger rettet. Je nach installierter Waffe ist dieser Roboter in der Lage, leicht gepanzerte Fahrzeuge, Feuerstellungen und feindliche Arbeitskräfte zu treffen. Der Geschützturm ist auch in der Lage, Ziele aufzuspüren, da er über eine Videokamera und ein Wärmebildgerät verfügt.

Zuvor wurde bekannt, dass Harlan der Shelter Foundation den Säbel gespendet hat, mit dem sie im letzten Fechtkampf bei den Olympischen Spielen in Paris den Sieg errungen hat.