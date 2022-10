In Saporischschja haben SES-Kämpfer eine Familie gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Saporischschja haben SES-Mitarbeiter eine Familie gerettet, die durch einen Raketenangriff unter Trümmern eingeschlossen war, teilte der SES-Pressedienst mit. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes.

„In der Nacht hat der Feind einen Raketenangriff auf Saporischschja gestartet. In einem der Dörfer in den Vororten schlug eine Rakete in ein Privathaus ein und zerstörte teilweise ein Haus und Nebengebäude. Eine Familie, die sich im Keller versteckt hielt, wurde durch die Zerstörung der Gebäude eingeschlossen. Rettungskräfte kamen vor Ort an und retteten mit Hilfe von Spezialausrüstung eine Frau, einen Mann und ein Kind“, teilte der Staatliche Katastrophenschutz mit.

Es wird berichtet, dass keine medizinische Hilfe für die Geretteten erforderlich war. Der staatliche Rettungsdienst der Ukraine war mit 11 Rettungskräften und zwei Einheiten mit Spezialausrüstung im Einsatz.