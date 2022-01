Schießerei in Dnipro: Staatliches Ermittlungsbüro sucht die Frau, die Rjabtschuk vertrieben hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ermittler des Staatlichen Ermittlungsamtes und der Polizei suchen in der Stadt Dnipro nach Zeugen und Augenzeugen, die den Offizier der Nationalgarde Artemij Rjabtschuk gesehen haben könnten, nachdem er vom Tatort der Erschießung von Kameraden in Juschmasch geflohen war. Dies teilte der Pressedienst des Amtes am Samstag, den 29. Januar mit.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, nachdem er mit einem Sturmgewehr vom Tatort geflohen war, durch die Wohngebiete am Dnjepr in der Nähe von Juschmasch lief und versuchte, Autos anzuhalten. Nachdem er eines der Autos angehalten hatte, befahl er einer Frau, ihn in die Stadt Podgorodne, Bezirk Dnipropetrovsk, Region Dnipropetrovsk, in Wohngebiete zu bringen.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Bürger, die Artemy Rjabtschuk in diesem Zeitraum gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0800-350-352 an das State Bureau of Investigation zu wenden…