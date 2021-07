Schlechtes Wetter hat 29 ukrainische Gemeinden ohne Strom gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ungünstige Wetterbedingungen führten zum Blackout von 29 Siedlungen in vier Regionen. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes.

„Ab 7.00 Uhr am 5. Juli wurden infolge der Komplikationen der Wetterbedingungen (Windböen, Regen, Gewitter) durch die Auslösung der automatischen Schutzsysteme der Stromleitungen 29 Siedlungen in 4 Regionen (Region Kiew – 20, Region Donezk – 5, Region Saporoschje – 3 und Region Kirowograd – 1) stromlos“, heißt es in der morgendlichen Zusammenfassung, die die Rettungskräfte auf ihrer Website veröffentlicht haben.

Im Moment arbeiten die Notfallteams der Oblenergos daran, die Stromleitungen wiederherzustellen und die Stromversorgung wiederherzustellen.

* In den Regionen Czernowitz und Dnipropetrowsk wurden 240 Häuser infolge des schlechten Wetters überflutet.

* Die Ukraine bewegt sich aufgrund des Klimawandels in eine Zone mit superhohen Temperaturen und Kataklysmen. Dies wurde vom Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen angemahnt.

* Vesti.ua hat die Meteorologin Vazira Martazina gebeten, uns zu sagen, was uns in den nächsten Monaten erwartet und wie es um die globale Erwärmung steht.