Schlechtes Wetter in der Region Kiew: etwa 8.000 Haushalte sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In der Region Kiew sind aufgrund des schlechten Wetters 8 10 kV-Leitungen in einer Reihe von Bezirken außer Betrieb, so dass etwa 8.000 Haushalte ohne Strom sind.

Dies berichtet der Pressedienst von DTEK Kiew Regional Power Grids.

Es wird darauf hingewiesen, dass es in der Region Kiew weiterhin regnet, mit Windböen von bis zu 20 m/s. Aufgrund des schlechten Wetters sind derzeit 8 10-kV-Leitungen in den Bezirken Butscha, Boryspil, Wyschhorod, Browary und Bila Zerkwa außer Betrieb.

„Etwa 8.000 Haushalte sind derzeit ohne Strom. Stromtechniker arbeiten in einem verstärkten Team, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Den Wettervorhersagen zufolge wird das schlechte Wetter bis zum Ende des Tages anhalten. Die Spezialisten des Unternehmens sind bereit, mögliche Unfälle zu beseitigen“, heißt es in der Erklärung.

DTEK bittet die Einwohner dringend, aufmerksam und vorsichtig zu sein, die Sicherheitsregeln nicht zu vernachlässigen und sich im Falle eines Stromausfalls nicht den Stromleitungen zu nähern.