Schmuggler, die Drohnen für den Transport von Zigaretten eingesetzt haben, wurden in Wolhynien festgenommen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Gruppe von Schmugglern, die Zigaretten per Drohne über die Grenze transportiert haben, ist in der Region Wolhynien enttarnt worden. Dies meldete am Dienstag, den 20. Februar, der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine.

Es wird berichtet, dass der Bewohner der Region eine kriminelle Gruppe organisierte und Komplizen mit unterschiedlichen funktionalen Aufgaben anlockte.

„Einige Figuranten sammelten und warteten Drohnen, andere wählten sichere Orte für den Start aus und sorgten für die Lieferung von Zigarettenblöcken. Die Kosten pro Drohne belaufen sich auf 6.000 Dollar. Bei einem Flug sollte die Drohne 25 Blöcke gefälschter Zigaretten über die Grenze bringen, sie abwerfen und zurückkehren. „Ein ‚Flug‘ dauerte etwa 45 Minuten“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei fand den Startplatz der Drohne, eine Fernsteuerung zum Starten der Drohne, Batterien, zwei Quadcopter mit Fallschirmen und 72 Zigarettenblöcke. Insgesamt wurden bei diesem Strafverfahren fast 2.000 Zigarettenschachteln und sieben Drohnen beschlagnahmt.

Über die Frage der Beschlagnahme des beschlagnahmten Eigentums wird derzeit entschieden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 9. Februar berichtet wurde, dass das State Bureau of Investigation in Bukowina den Schmuggel von Zigaretten aufgedeckt hat, die in Kraftstofftanks nach Europa transportiert wurden. Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben mit Unterstützung der Leitung des staatlichen Zolldienstes ein illegales System des Zigarettenschmuggels von der Ukraine nach Rumänien aufgedeckt und gestoppt, das seit Juli 2023 in Betrieb war. Dies war der zweite Lkw seit Anfang des Monats, und am 16. Februar wurde der dritte Lkw mit geschmuggelten Zigaretten an der Grenze gestoppt.