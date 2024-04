Schmyhal führt Gespräche mit Fitzo in der Slowakei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist zu einem Besuch in der Slowakei eingetroffen. Darüber berichtete er in Telegram am Donnerstag, den 11. April.

„In der Slowakei zu zwischenstaatlichen Konsultationen eingetroffen. Auf der Tagesordnung stehen insbesondere die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Logistik, Handel, Unterstützung für die Formula World des Präsidenten der Ukraine“, schrieb er.

Laut Schmyhal ist geplant, im Anschluss an die Konsultationen eine Reihe von bilateralen Dokumenten zu unterzeichnen. Er dankte Ministerpräsident Robert Fico und der slowakischen Regierung für die Organisation dieser Konsultationen und die Unterstützung in vielen Bereichen.

„Die hochrangige Vertretung beider Seiten wird es den Ministern unserer Länder ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und pragmatisch über gemeinsame Interessen, Wirtschaft, Entwicklung, den Wiederaufbau der Ukraine, die Beteiligung an Logistikprojekten und europäischen Fonds zu sprechen“, fügte Schmyhal hinzu.

Zuvor hatte die Slowakei den vorübergehenden Schutz für Ukrainer um ein Jahr verlängert. Auch die Entschädigungszahlungen an Eigentümer von Unterkünften für die Unterbringung von Ukrainern wurden verlängert. Allerdings wurden die Beträge der Zahlungen reduziert.