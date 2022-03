In Schostka haben die Invasoren Unternehmen bombardiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat Unternehmen in der Stadt Schostka, Region Sumy, bombardiert, und es wird unmöglich sein, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Dies in der Nacht zum Dienstag, 15. März, sagte der Vorsitzende der Sumy Regional State Administration Dmitry Zhivitsky.

„Heute wurde die Stadt Schostka bombardiert. Es handelt sich um Industrieanlagen, Produktionsanlagen. Zerstört, Lagerhäuser zerstört. Die Unternehmen waren glücklicherweise nicht in Betrieb, so dass wir davon ausgehen, dass sich keine Menschen unter den Trümmern befinden werden. Aber es ist unmöglich, die Arbeit der Unternehmen wiederherzustellen, selbst wenn es notwendig ist, werden sie nicht in der Lage sein, die Arbeit aufzunehmen“, sagte Zhywicky.

Zhywicki hat nicht gesagt, um welche Unternehmen es sich handelt.

