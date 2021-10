Schwerer Unfall mit zwei Lastwagen in der Region Chmelnyzkyj, Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Freitagmorgen kam es in der Region Chmelnyzkyj zu einem schweren Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Dies meldete der Staatliche Notdienst am 8. Oktober.

In der Nähe des Dorfes Verbka sollen zwei Lkw der Marken Reno Magnum und Freightliner sowie zwei Pkw der Marken Audi und Volkswagen zusammengestoßen sein. Infolge des Unfalls wurde der Pkw Audi mit Fahrer und Beifahrer in einer Metallfalle eingeklemmt.

Vor Ort trennten die Rettungskräfte die Batterien der Fahrzeuge vom Stromnetz, um eine Entzündung zu verhindern, schleppten die beschädigten Fahrzeuge an den Straßenrand und wuschen die Straße von Kraftstoff und Schmiermitteln frei.

Nach Angaben der Polizei stieß ein Freightliner-Lkw mit einem Volkswagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen einen Audi geschleudert, der wiederum gegen einen anderen Renault-Lkw prallte.

Dabei erlitt die Fahrerin des Audi eine Prellung der Brust und wurde in die chirurgische Abteilung des Letichev-Krankenhauses eingeliefert. Der Fahrer des Volkswagens und sein Beifahrer erlitten Körperverletzungen. Sie wurden an Ort und Stelle behandelt.

Es wurde ein Strafverfahren auf der Grundlage eines Artikels über die Verletzung der Verkehrssicherheitsvorschriften (Teil 1 von Artikel 286 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) eingeleitet.

