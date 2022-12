Sechs Menschen wurden durch den Beschuss von Mykolajiw verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer schlugen am 31. Dezember in Mykolajiw ein und verursachten einen Brand. Dies berichtet der Staatliche Notdienst der Region Mykolajiw.

„Heute, am 31. Dezember, hat der Feind Mykolajiw erneut beschossen. Die Feuerwehr löscht derzeit das Feuer in einem der Stadtteile auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern. Fünf Einheiten der GSES-Ausrüstung und 25 Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz“, heißt es in dem Bericht.

Witali Kim, Leiter der regionalen Militärverwaltung, sagte, dass bei dem Raketenangriff sechs Menschen verletzt wurden, von denen drei ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Einer befindet sich in ernstem Zustand.

Am letzten Tag des Jahres 2022 starteten die Invasoren einen weiteren Raketenangriff auf die Ukraine. Vor allem in den Kiewer Stadtteilen Pechersk und Solomenskyi waren Explosionen zu hören. Acht Menschen wurden dabei verletzt.

