Seit Beginn des Krieges wurden 54 Rettungskräfte getötet - GSES

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden 54 Rettungskräfte getötet. Darüber hinaus wurden 178 Personen verwundet und sechs Personen werden gefangen gehalten. Aleksandr Khorunzhy, Pressesprecher des Staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine, sagte dies während eines Briefings im Media Center Ukraine.

Er führte aus, dass die russischen Angreifer verschiedene Arten von Munition sowie Sprengfallen verwenden.

„Es gibt in der Tat Fälle, in denen die besten Fachleute getötet werden. Denn der Feind verwendet verschiedene Arten von Munition und oft auch Minenfallen. Es ist schwer genug zu arbeiten. Drei unserer Mitarbeiter starben gestern in der Region Donezk, in der Nähe von Kostjantyniwka, bei der Minenräumung. Zwei von ihnen liegen jetzt im Krankenhaus, die Ärzte kämpfen um ihr Leben“, sagte Khorunzhy.