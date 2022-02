Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Danilow hat den Zweck der Provokationen Russlands genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Die Russische Föderation führt heute keine groß angelegte Militäroperation durch.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, sagte.

Zweck der Provokation

„Wenn wir von einer groß angelegten Operation in unserem Land sprechen, sehen wir nichts dergleichen. Jetzt sehen wir Provokationen von Seiten der Russischen Föderation, die sie schon die ganze Zeit gemacht haben. Aber heute (17. Februar – Anm. d. Red.) gab es eine massive Provokation“, sagte Danilow.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates sagte, dass der Zweck dieser Provokation darin bestehe, dass die Ukraine mit einer militärischen Reaktion beginne, um „uns zu beschuldigen, in das verwickelt zu sein, was sie gerne auf unserem Territorium sehen würden“

Ihm zufolge sollte die Ukraine „zurückhaltend“ sein und auf keinen Fall auf eine Provokation hereinfallen.

Drohung mit einer Invasion in der Ukraine

Angesichts der russischen Truppenaufstockung an den Grenzen der Ukraine gab es viele Vorhersagen, dass Russland in naher Zukunft eine Offensive starten wird. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf ihre Quellen, dass dies bereits am 16. Februar geschehen könnte, was jedoch nicht der Fall war.

Außenminister Dmytro Kuleba sagte, dass Russland nicht in der Lage sein wird, die Ukraine mit roher Gewalt zu besiegen, sondern zu anderen Methoden greifen wird. Sie wird zum Beispiel Provokationen einsetzen, Panik schüren und die Wirtschaft unseres Staates zerstören.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, warnte davor, dass ein Angriff auf die Ukraine jeden Moment beginnen könnte. Und der US-Vertreter bei der OSZE, Michael Carpenter, erklärte, Russland habe keine seiner Verpflichtungen aus dem Minsker Maßnahmenpaket vollständig erfüllt…