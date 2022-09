Selenskyj über die "Flaute" an der Front: Das ist eine Vorbereitung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es gibt jetzt keine Flaute an der Front, sondern eine Vorbereitung der Streitkräfte auf die nächste Etappe der Befreiung der ukrainischen Gebiete. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache am 18. September.

„Isjum, Balaklija, Kupiansk und die gesamte Region Charkiw sind Städte und Gemeinden, die wir befreit haben. Diese Worte erklingen jetzt. Sie klingen überall. Mariupol, Melitopol und Cherson – sie klingen auch, aber sie werden noch öfter und lauter klingen, wenn wir sie befreien. Donezk, Horliwka und Luhansk – und sie werden sondiert werden. Dschankoj, Jewpatoria, Jalta – sie werden es auch tun“, sagte der Präsident.

Selenskyj merkte an, dass es einigen so vorkommen könnte, als ob nach einer Reihe von Siegen eine gewisse Flaute eingetreten sei. „Aber das ist keine Flaute. Dies ist eine Vorbereitung auf die nächsten, für uns alle sehr wichtigen Worte, die unbedingt erklingen müssen, denn die Ukraine muss frei sein, und zwar in ihrer Gesamtheit“, betonte er.

Heute früh wurde bekannt, dass die Streitkräfte der Ukraine den Fluss Oskol in der Region Charkiw überschritten haben. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sagte, dass „die Region Luhansk näher rückt“.

Laut dem britischen Admiral Tony Radakin, Vorsitzender des Komitees der Stabschefs, ist der russische Machthaber Wladimir Putin dabei, „alle seine militärischen und strategischen Ziele“ in der Ukraine zu vereiteln…