Selenskyj appellierte an die neutralen Länder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist unmöglich, in Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine neutral zu bleiben. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit dem kanadischen Ministerpräsident Justin Trudeau in Ottawa, berichtete der Pressedienst des Präsidialamtes am Samstag, den 23. September.

„Sie helfen der Ukraine oder Russland. Es wird keine Vermittler in diesem Krieg geben. Indem Sie die Hilfe für die Ukraine schwächen, werden Sie Russland stärken. Und ein mächtiges Russland und was von ihm zu erwarten ist… Ich denke, die Geschichte in den Büchern und die Zeitzeugen haben dies schon vor langer Zeit beantwortet“, sagte der Staatschef.

Selenskyj betonte, dass eine Schwächung der Hilfe für die Ukraine ein Risiko sei, aber „wenn wir offen und ehrlich sind, muss man für Freiheit, für Demokratie und für die Rechte der Menschen kämpfen“.

Er dankte den Partnern, die der Ukraine mit Geld und Waffen helfen.

„Aber das ist nicht der größte Preis. Den größten Preis zahlt die Ukraine auch heute noch – mit Menschen, mit der Zahl der Toten. Wir sind also sehr dankbar für die Hilfe“, resümierte der Präsident.

Wir möchten daran erinnern, dass Wolodymyr Selenskyj in dieser Woche die Vereinigten Staaten besucht hat. Er nahm an der UN-Generalversammlung teil und führte eine Reihe von Gesprächen. Außerdem traf der ukrainische Staatschef in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammen.

Am Tag zuvor war Selenskyj in Kanada eingetroffen, wo er sich mit Ministerpräsident Justin Trudeau traf.