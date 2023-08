Selenskyj berichtete über die Aktivitäten des Tages

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einer abendlichen Videoansprache an das ukrainische Volk am Freitag, den 11. August, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj über seinen Arbeitstag.

„Bericht über den Tag. Am Morgen – ein Selektor. Militär, Geheimdienst, Beamte. Gespräch zum Klang der Arbeit Luftverteidigung zu Kievshchina. Berichte von Kommandeuren, Ministern. Innenministerium – die Situation in den Regionen, Liquidation der Folgen der russischen Streiks, die Arbeit des Staatlichen Dienstes für Notsituationen. Dank an alle ukrainischen Retter! Ministerium für staatliche Industrie – Bericht über die Produktion von Granaten und Ausrüstung in der Ukraine. Wir erhöhen das Volumen. Wir steigern uns ständig. Sicherheitsdienst der Ukraine – gewichtige Arbeit gegen Kollaborateure. Vielen Dank, Leute! Am Nachmittag hielt der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat eine Sitzung zum Thema „Militärkommissare“ ab. Es wird eine weitere Sitzung über die VVK geben. Und natürlich die Front. Jeder Bereich, jede Schlüsselanstrengung. Tägliche Aufmerksamkeit. Tägliche Unterstützung. Tägliche Verstärkung“, heißt es in der Ansprache des Präsidenten.

Selenskyj schloss seine Rede traditionell mit einem Dank an alle, die für die Ukraine kämpfen und an alle, die für den Staat arbeiten.