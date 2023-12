Selenskyj berichtete über eine Initiative für Helden der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle Verteidiger, die seit Beginn des Krieges den Titel „Held der Ukraine“ erhalten haben, werden vom Staat eine eigene Wohnung erhalten. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 5. Dezember, in einer Ansprache an.

„Wir beginnen mit der Umsetzung einer wichtigen Initiative, die darauf abzielt, ein einfaches Prinzip zu verwirklichen: Die Ukraine schützt diejenigen, die die Ukraine schützen. Im Rahmen dieser Initiative erhalten all diejenigen, die seit Beginn des Krieges den Titel eines Helden der Ukraine erhalten haben, eine eigene Wohnung. Jeder, der den Staat verteidigt hat, wurde mit dem Orden des Goldenen Sterns ausgezeichnet. Alle ohne Ausnahme“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge wurden seit dem Beginn der russischen Invasion bereits 360 Ukrainer mit solchen Auszeichnungen geehrt.

„Der Staat wird sich um jeden von ihnen kümmern – sowohl um diejenigen, die bei uns sind, als auch um die Familien all derer, die ihr Leben für das Land gegeben haben“, sagte Selenskyj und dankte allen ukrainischen Helden.

Zuvor überreichte Selenskyj die goldenen Sterne der gefallenen Helden an deren Familien. Die Verleihung der 21. Auszeichnung fand im Weißen Saal der Helden der Ukraine im Mariinsky-Palast in Kiew statt.