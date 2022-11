Selenskyj besucht das beschossene Wyschhorod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Wyschhorod in der Region Kiew besucht, wo ein feindlicher Angriff auf ein Wohnhaus sieben Menschen getötet hat. Dies teilte das Staatsoberhaupt auf Telegramm mit.

Der Präsident besichtigte das beschädigte vierstöckige Gebäude.

Laut Selenskyj leisten die Behörden den betroffenen Bewohnern jede notwendige Hilfe, insbesondere um ihre Wohnbedürfnisse zu befriedigen.

Der Präsident besuchte auch die „Points of No Destruction“, die bereits in der Stadt eingerichtet wurden…