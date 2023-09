Selenskyj dankte dem Sicherheitsdienst der Ukraine und der Marine für den Triumph auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 14. September, fasste der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft die Ergebnisse des Tages zusammen und würdigte den Sicherheitsdienst und die Marine gesondert.

„Ein gutes Ergebnis heute in unserer Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Ein Ergebnis, das gerade die Verantwortung für russische Kriegsverbrechen näher bringt. Die Außenstelle des Internationalen Strafgerichtshofs hat ihre Arbeit in der Ukraine aufgenommen, und dies ist die größte Vertretung des Gerichts außerhalb von Den Haag. Und es ist sehr gut, dass es eine umfassende und kohärente Zusammenarbeit zwischen dem Büro des Generalstaatsanwalts, allen ukrainischen Strafverfolgungsbehörden und dem Internationalen Strafgerichtshof gibt. Es ist diese Zusammenarbeit, die uns hilft, den Moment der Wiederherstellung der Gerechtigkeit für die Ukraine und all unsere Menschen, die unter diesem Krieg gelitten haben, näher zu bringen, den Moment der rechtmäßigen und verdienten Verurteilung der russischen Verbrecher“, sagte Selenskyj.

Selenskyj informierte auch über den Tag des Panzermanns, der am 14. September zum ersten Mal begangen wird.

Zum Abschluss seiner Rede dankte der Präsident dem Sicherheitsdienst der Ukraine und der ukrainischen Marine für den Erfolg auf der Krim.

„Heute gibt es etwas, wofür man den Sicherheitsdienst der Ukraine gesondert erwähnen muss – die gesamten Mitarbeiter des Dienstes und unsere Seestreitkräfte. Ich danke Ihnen für den heutigen Triumph: Das Luftabwehrsystem der Invasoren auf dem Boden unserer Krim wurde zerstört. Sehr beeindruckend, gut gemacht! Ruhm für alle, die für die Ukraine kämpfen!“ Und Dank an alle, die helfen! Ruhm für die Ukraine!“ – sagte der Präsident in seiner Ansprache.