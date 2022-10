Selenskyj hat dazu aufgerufen, weitere Feinde gefangen zu nehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer müssen so viele russische Eindringlinge wie möglich gefangen nehmen, um unsere in Russland festgehaltenen Verteidiger nach Hause zu bringen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache am Sonntag, den 16. Oktober.

„Ich möchte heute denjenigen Einheiten meine Anerkennung aussprechen, die uns Ergebnisse bei der Auffüllung des Wechselkursfonds geliefert haben. Das ist sehr wichtig: Jeder, der Kriegsgefangene in Russland aufnimmt, sorgt dafür, dass wir unsere Helden freilassen können“, sagte er.

Der Präsident dankte insbesondere dem 54. separaten Aufklärungsbataillon, das nach Michail Tisha benannt ist, der 80. separaten Luftlandebrigade und der 92. separaten mechanisierten Brigade, die während der Offensive die Fähigkeit der Ukraine, ihre Bürger nach Hause zu bringen, erheblich verbessert haben.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine an die von der Russischen Föderation festgehaltenen Menschen denkt.

„Wir müssen sie alle befreien, und wir müssen sie befreien, ohne jemanden dem Feind zu überlassen. Aber um das zu tun, müssen wir die Eindringlinge gefangen nehmen – so viele wie möglich“, fügte der Präsident hinzu…