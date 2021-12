Selenskyj hat dem Komponisten Poklad den Titel "Held der Ukraine" verliehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Komponisten Igor Poklad den Titel „Held der Ukraine“ verliehen. Das entsprechende Dekret Nr. 628/2021 wurde am Donnerstag, den 9. Dezember, auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

„Für herausragende persönliche Verdienste bei der Entwicklung der nationalen Musikkunst, hohe professionelle Fähigkeiten und langjährige schöpferische Arbeit verleihen wir den Titel Held der Ukraine mit dem Staatsorden an Igor Poklad – Komponist, Volkskünstler der Ukraine“, heißt es im Dokument.

Heute wurde Igor Poklad 80 Jahre alt, berichtet Ukrinform. Er ist ein berühmter Komponist, Verdienter Künstler der UdSSR, Volkskünstler der Ukraine, Preisträger des Schewtschenko-Preises, Mitglied des Nationalen Komponistenverbandes der Ukraine.

Seine bekanntesten Lieder sind Oh Wild Geese Fly, Charivna Violina, Tikha Voda, Kohana, Green Maple. Außerdem ist Igor Poklad der Autor der musikalischen Komödie Druhe Veselya v Malinivtsi, der Musicals Konotopska Vidyma, My Heart Is With You, Rizdvyana Nych nach Gogol, Zasvatana – Not Vynchana nach Ivan Karpenko-Karom usw.

Er schrieb die Lieder auf Texte von Jurij Rybchynsky, Dmytro Lutsenko und Borys Oleynyk. Sie wurden von Nina Matvienko, Sofia Rotaru, Nazary Yaremchuk, Tamara Gverdtsiteli und Vasily Zinkevich aufgeführt.

Selenskyj hatte zuvor dem Freiwilligen des Rechten Sektors, Dmytro Kotsyubaylo, Rufname Da Vinci, den Titel eines Helden der Ukraine und den Orden des Goldenen Sterns verliehen.

