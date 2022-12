Selenskyj: Um diesen Winter zu überstehen, muss man alles verteidigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass Russland immer noch einen Vorteil bei Artillerie und Raketen hat, aber nicht die gleiche Motivation wie die Ukrainer hat und haben wird.

„Um diesen Winter zu überstehen, muss man alles verteidigen. Russland hat immer noch Raketen und einen Artillerievorteil. Aber wir haben etwas, was der Angreifer nicht hat und auch nicht haben wird – wir verteidigen unsere Heimat, und das ist die stärkste Motivation, die es gibt. Wir kämpfen für die Freiheit, und das ist immer ein Plus an Stärke. Wir verteidigen die Wahrheit, und das eint die ganze Welt um die Ukraine“, sagte Selenskyj in seiner traditionellen Abendansprache.

Um diesen Winter zu überstehen, müssen sich die Ukrainer nach Ansicht des Präsidenten gegenseitig helfen und auch interne Konflikte vermeiden.

„Um diesen Winter zu überstehen, müssen wir uns noch mehr als bisher gegenseitig helfen, uns noch mehr umeinander kümmern. Bitte fragen Sie nicht, ob und wie Sie helfen können, sondern helfen Sie einfach, wenn Sie sehen, dass Sie es können“, sagte er.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass interne Konflikte und Streitigkeiten uns alle schwächen. Selbst wenn jemand glaubt, dass es ihn persönlich stärkt, brauchen wir mehr Interaktion als je zuvor“, sagte Selenskyj.

Er rief auch dazu auf, jeden Tag des Winters nicht als Herausforderung zu sehen, sondern als eine Zeit, die die Ukraine dem Sieg näher bringt…