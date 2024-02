Selenskyj gab eine Erklärung zur Lage an der Front ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass die russischen Angreifer die Tatsache ausnutzen, dass sich die Militärhilfe für die Ukraine verzögert. Die Knappheit an Waffen ist spürbar. Dies sagte er in einer Abendansprache am 19. Februar.

Selenskyj sagte auch, er habe die Stellungen der Verteidiger in Richtung Kupjanskij besucht. Dort besuchte er die 14. separate mechanisierte Brigade. Das Militär berichtete über die wichtigsten Bedürfnisse.

„Jetzt ist die Lage in mehreren Teilen der Front sehr schwierig – genau dort, wo die russischen Truppen die größten Reserven konzentriert haben. Sie nutzen die Verzögerungen bei der Hilfe für die Ukraine aus. Und das sind ganz handfeste Dinge. Es gibt einen Mangel an Artillerie. Wir brauchen eine frontale Luftverteidigung und eine größere Reichweite unserer Waffen“, so der Präsident.

Er betonte, dass gemeinsam mit den Partnern ein Höchstmaß an Arbeit geleistet wird, um die Unterstützung wiederherzustellen und fortzusetzen.

Der Staatschef dankte gesondert den Unternehmen, die bereits die Produktion von Waffen, Drohnen, Granaten und REB aufgebaut haben.

„Natürlich können wir den gesamten Bedarf noch nicht allein durch unsere eigenen Fähigkeiten decken, aber jeder Monat gibt der Ukraine ihre Kraft, ihre Fähigkeiten. Ich danke allen, die sich dafür einsetzen“, sagte Selenskyj

Wir werden daran erinnern, dass es an der Front im Laufe des Tages 70 Scharmützel gab.