Selenskyj erklärt, warum er nicht vor dem rumänischen Parlament gesprochen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während seines Besuchs in Bukarest nicht vor dem rumänischen Parlament gesprochen, da dies nicht in seinen Plänen stand und er keine Rede vorbereitet hatte. Selenskyj versprach jedoch, dass er dies bei seinem nächsten Besuch in Rumänien tun werde. Der ukrainische Präsident sagte dies während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis.

„Sie wissen sehr gut, dass ich Auftritte in keinem Land vermeide. Ich bin mit allem gebotenen Respekt nach Rumänien gekommen, um Gespräche mit Präsident Iohannis zu führen“, so Selenskyj.

Der ukrainische Präsident sagte, dass er unter anderem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten, dem Ministerpräsident und den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern plane.

„Aber ich habe keine Reden vorbereitet, bei allem Respekt. Aber beim nächsten Mal werde ich das tun. Vor allem für das Parlament, für alle Journalisten, werde ich kommen und sprechen“, versprach der ukrainische Staatschef.

Der rumänische Präsident fügte hinzu, dass die Tagesordnung von Präsident Selenskyj von den beiden Delegationen vereinbart und auch veröffentlicht worden sei.