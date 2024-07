Selenskyj erklärt, warum die Streiks gegen Ölraffinerien fortgesetzt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es sollte sichergestellt werden, dass Russland den ukrainischen Energiesektor nicht mehr angreift, hat Wolodymyr Selenskyj gesagt.

Die Ukraine wird weiterhin Ölraffinerien (Raffinerien) in Russland angreifen, solange das Aggressorland ukrainische Energieanlagen angreift. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview für Bloomberg, das am Vortag veröffentlicht wurde.

„Wir werden bei der Stromversorgung angegriffen, und niemand hat es geschafft, Putin in die Schranken zu weisen, damit er diesen Krieg nicht zu einem Völkermord am ukrainischen Volk macht. Menschen ohne Trinkwasser zu lassen, Krankenhäuser ohne Strom – das ist die Politik des Völkermordes. Niemand hat Putin mit Worten aufgehalten, dann haben wir angefangen, seinen Energiesektor zu treffen. Und dann haben plötzlich alle gesagt, dass wir irgendwie aufhören müssen, denn das ist eine Eskalation“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge ist die Position der Ukraine sehr einfach: „Tut es der Welt weh, dass wir Russlands Energie angreifen? Sorgen Sie dafür, dass Russland unsere Energie nicht angreift. Das ist eine sehr einfache Formel.“