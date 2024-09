Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine, so Selenskyj, wartete auf Langstreckenwaffen, die aber nur in geringer Stückzahl vorhanden waren.

Der Mangel an Langstreckenwaffen in der Ukraine führte zu der Entscheidung, eine Operation auf dem Territorium der Region Kursk der Russischen Föderation zu starten. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit NBC News.

„Was die Langstreckenwaffen betrifft. Es war dieser Mangel an Reichweite, der uns jede Sekunde überlegen ließ, welche Alternative wir haben. Dies führte zu der Operation in Kurschtschina. Übrigens eine erfolgreiche Operation“, bemerkte er.

Laut Selenskyj wartete die Ukraine zunächst auf Langstreckenwaffen, aber diese waren nur in geringer Stückzahl vorhanden.

„Wir hatten nicht genug von diesen Mitteln, nicht viele Langstreckenraketen und Granaten. Wir wussten von unseren Geheimdiensten, dass Russland plante, diese Pufferzone einzurichten. Offen sagten Putin und sein Gefolge, dass sie eine Pufferzone entlang unserer Grenze errichten wollten, tief in unseren Staat hinein. Uns war klar, dass sie nicht aufhören würden, sie haben einen Durchbruch in der Region Charkiw erzielt. Es gelang uns, sie dort zu stoppen und sie daran zu hindern, Charkiw zu besetzen. Danach gab es Signale, dass sie es im Norden schaffen könnten – in der Region Sumy und in der Region Tschernihiw. Das wäre eine sehr ernste Herausforderung für uns gewesen. Sie haben diese Pläne nicht aufgegeben. Und dann wurde uns klar, dass wir eine entsprechende Operation durchführen mussten. So wurde die Pufferzone nicht von ihnen, sondern von uns geschaffen“, erklärte der Präsident.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Partner der Ukraine laut Selenskyj nichts vom Beginn der Operation der ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk wussten. Das war eine Überraschung für sie.