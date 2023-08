Selenskyj erklärte, wie viele Drohnen die ukrainischen Streitkräfte benötigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär soll die Anzahl von Drohnen erhalten, die es für eine Gegenoffensive benötigt. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft, die am Montag, den 14. August, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Er wies darauf hin, dass nun die Produktion der ukrainischen Drohnen Stork und Furia erhöht werden sollte.

Es sei auch notwendig, die Lieferung von Drohnen durch die ukrainischen Partner zu erhöhen, fügte der Staatschef hinzu.

„Es ist sehr wichtig, dass alle Beamten im Verteidigungssystem diese Aufgabe genau so wahrnehmen, wie sie an der Front darüber sprechen. Drohnen sind Verbrauchsgüter, von denen es so viele wie nötig geben sollte – es sind unsere Soldaten, die sie brauchen – um Leben zu retten und Ergebnisse im Kampf zu gewährleisten. In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun, und es ist zu früh, um zu sagen, dass angeblich genug getan wird“, fasste Selenskyj zusammen.