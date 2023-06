Selenskyj führte ein Telefongespräch mit der Leiterin der Europäischen Kommission

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 19. Juni, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Telefongespräch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geführt. Dies wird auf Selenskyjs offiziellen Social-Media-Seiten berichtet.

„Am Vorabend der Ukraine Recovery Conference, die am 21. und 22. Juni in London stattfindet, haben wir mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, über weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine und die Aussichten für die Verabschiedung des 11. Pakets von EU-Sanktionen gegen Russland gesprochen. Wir gehen davon aus, dass in dieser Woche eine mündliche Zwischenbewertung der Fortschritte der Ukraine bei der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission veröffentlicht wird“, heißt es in der Erklärung.