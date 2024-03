Selenskyj kommentierte die Angriffe auf russische Ölraffinerien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einer Reihe von Angriffen auf russische Ölraffinerien erklärt, dass die Ukraine nun immer über eine eigene Kampftruppe am Himmel verfügen wird. Dies geht aus der Abendansprache des Präsidenten am Samstag, den 16. März, hervor.

„In diesen Wochen haben viele bereits gesehen, dass das russische System der Kriegsführung Schwachstellen hat und dass wir diese Schwachstellen mit unseren Waffen erreichen können“, sagte das Staatsoberhaupt.

Er dankte den ukrainischen Streitkräften, dem ukrainischen Sicherheitsdienst und der Hauptdirektion des Geheimdienstes für die neue ukrainische Reichweite.

„Natürlich danken wir auch unserem verteidigungsindustriellen Komplex – allen, die für die ukrainischen Streitkräfte arbeiten, denn dies ist wirklich eine ukrainische Langstreckenfähigkeit – was unsere eigenen Drohnen leisten können. Die Ukraine wird jetzt immer ihre eigene Kampftruppe am Himmel haben“, fügte der Präsident hinzu.

Erinnern Sie sich: Am 16. März griffen Drohnen in der Region Samara der Russischen Föderation zwei Ölraffinerien an, am 15. März griffen drei Drohnen eine Ölraffinerie in der Region Kaluga der Russischen Föderation an: die Ausrüstung wurde beschädigt.