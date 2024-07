Selenskyj kommentierte die Wahrscheinlichkeit von personellen Veränderungen in der Regierung und den Rücktritt von Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Präsident Selenskyj äußerte sich auf einer Pressekonferenz am 15. Juli zur Wahrscheinlichkeit der Ablösung von Ministerpräsident Denys Schmyhal und zu personellen Veränderungen in der Regierung

Zu möglichen personellen Veränderungen in der Regierung und der Ablösung von Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass er „mit einigen Ministern über bestimmte Veränderungen spricht“. Gleichzeitig gab der Präsident keine direkte Antwort auf die Frage, ob der Rücktritt des Ministerpräsidents unmittelbar bevorstehe.

Dies wurde auf der Pressekonferenz von Selenskyj am 15. Juli, dem Tag der Staatlichkeit, diskutiert.

„Was den Regierungswechsel betrifft, so werden Sie auf jeden Fall davon erfahren, wenn er stattfindet. Wir können nicht nur über die Ablösung des Ministerpräsidents sprechen, das bedeutet, dass es zu Veränderungen in der Regierung kommen kann. Sicherlich kann es dazu kommen. Wir sind in diesen Prozess eingebunden. Ich habe nicht viel Zeit dafür, um ehrlich zu sein. Aber wir sprechen mit einigen Ministern über bestimmte Veränderungen“, sagte Selenskyj. Auf die Frage nach Schmyhal nannte der Präsident ihn „eine der wichtigsten Personen in der Regierung“.

„Er ist der Ministerpräsident. Natürlich werde ich auch mit ihm über einige Dinge sprechen“, sagte Selenskyj.Anfang Juli zitierten mehrere Medien Quellen, wonach Denys Schmyhal bald entlassen werden könnte. Insbesondere die Ukrajinska Prawda berichtete, dass das Team von Wolodymyr Selenskyj gesagt haben soll, dass er des Ministerpräsidents Denys Schmyhal überdrüssig sei und dass dieser durch die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin Yulia Svyrydenko ersetzt werden könnte.