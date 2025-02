Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Schädeltrepanation und andere russische Operationen konnten Konstantin Nagayko nicht mehr helfen, teilte das Main Intelligence Directorate mit.

Der russische Kriegsverbrecher Konstantin Nagayko, der an der Ermordung von 59 Zivilisten im Dorf Groza im Bezirk Kupjansk der Region Charkiw beteiligt war, ist gestorben. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Samstag, den 8. Februar mit.

Hauptmann Nagayko befehligte eine Batterie der Division der Raketenbrigade 112 der Streitkräfte der RO (v/č 03333). Es war diese Einheit, die während einer Totenwache ein Café im Dorf Groza beschossen hat.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes erinnerte daran, dass Nagayko am 3. Januar bei einer Explosion in der Ortschaft Shuya in der Region Ivanovo, wo er seinen Militärdienst ableistete, mehrfach verwundet wurde.

„Die Trepanation des Schädels und andere russische Operationen an dem Kriegsverbrecher haben nicht geholfen. Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine erinnert daran, dass jedes Kriegsverbrechen gegen das ukrainische Volk eine gerechte Vergeltung nach sich ziehen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor wurden Verräter enttarnt, die eine Rakete auf das Dorf Groza gerichtet hatten. Es handelte sich um zwei Einwohner – den 30-jährigen Wladimir Mamon und seinen jüngeren Bruder, den 23-jährigen Dmytro Mamon, der zum Feind übergelaufen ist.