Selenskyj hat Matsiyevskyy den Titel eines Helden verliehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Soldaten Olexander Matsiyevskyy, der in Gefangenschaft erschossen wurde, nachdem er „Ruhm für die Ukraine!“ gerufen hatte, mit dem Titel eines Helden der Ukraine ausgezeichnet.

„Heute habe ich Olexander Matsiyevskyy den Titel eines Helden der Ukraine verliehen. Ein Soldat, ein Mann, den alle Ukrainer kennen werden. Ein Mann, an den man sich für immer erinnern wird. Für seine Tapferkeit, für sein Vertrauen in die Ukraine – und für seinen „Ruhm für die Ukraine“„, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft…