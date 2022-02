Selenskyj nannte die Minsker Vereinbarungen ein verpfuschtes Dokument

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Minsker Vereinbarungen sind ein verpfuschtes Dokument, weil es nicht alle Probleme der Ukraine löst. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyjy in einem Interview mit RBC-Ukraine.

„Wir sagen immer wieder, dass wir uns an Minsk halten sollten. Aber es geht um die Räumung des Donbass. Das löst nicht alle unsere Probleme. Sie besagt, dass der Donbass besetzt ist und wir ihn in die Ukraine reintegrieren müssen. Und alle Teilnehmer sind in gewisser Weise dafür. Die Frage ist nur, wie man das macht“, sagte das Staatsoberhaupt.

Er wies darauf hin, dass sich die Ukraine in dem Dokument zunächst auf verlorenem Posten befand.

„Dieses Dokument – die Minsker Vereinbarungen – hat nichts mit den russischen Truppen an der Grenze zu tun. Das hat nichts mit der Krim-Frage zu tun. Nun, das Dokument ist mittelmäßig formuliert! Er ist so formuliert, dass wir uns zunächst in einer schwächeren, unterlegenen Position befinden“, sagte Selenskyj.

Seiner Meinung nach kann die Sicherheit der Ukraine die große Frage der Reintegration des Donbass beinhalten.

„Die große Geschichte über die Sicherheit der Ukraine könnte die große Frage der Wiedereingliederung des Donbass beinhalten, die mit einem Schlüssel namens Minsk gelöst werden soll. Keiner hat etwas dagegen. Aber es wird sekundär oder sogar tertiär sein“, sagte der Präsident…